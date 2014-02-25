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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 17:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月25日 - 以下为Green Whale Analytics分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：日内走势前景比较复杂。上周欧元/美元大部分时间在1.3680到1.3770的区间内盘整。眼下，激进型投资者可能会选择在这个区间内交易；在欧元/美元跌向1.37时逢低买入，并在其涨向1.3770/3780时逢高卖出。若不能升逾1.3760，整体局势仍然偏空。日线若收在1.3760上方，下一目标位可上看1.3830/3890。

* 美元指数：在关键支撑位79.95上方盘整，这是美元多头最后一道防线。我们仍认为美元指数将从80.45开始先下探80.10/00，然后是79.50。日线若收在80.50上方，即说明短期偏空预测失效。

* 英镑/美元：在1.6740和1.6585间震荡。英镑/美元自1.6580大幅反弹，技术面得到改善，将迎来一波修正性上扬走势。当前，激进型投资者可能会重新考虑在较低的点位买入，并且预计后市将重新测试1.6700/6720，该水准将有较多卖盘再次浮现。建议采取谨慎态度。只要不跌破1.6380，整体格局依旧偏多。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3750 1.3734 +0.12 +0.04 1.3745

美元/日圆 102.36 102.47 -0.11 -2.79 105.30

欧元/日圆 140.73 140.79 -0.04 -2.70 144.63

美元/瑞郎 0.8873 0.8888 -0.17 -0.62 0.8928

英镑/美元 1.6680 1.6656 +0.14 +0.75 1.6556

美元/加元 1.1061 1.1055 +0.05 +4.15 1.0620

澳元/美元 0.9022 0.9035 -0.14 +1.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8334 0.8326 +0.10 +1.56 0.8206

欧元/瑞郎 1.2200 1.2207 -0.06 -0.58 1.2271

欧元/英镑 0.8242 0.8241 +0.01 -0.66 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9316 8.9340 -0.03 +0.95 8.8474

美元/挪威克朗 6.0142 6.0326 -0.31 -0.86 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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