更正-欧元债市：意大利公债收益率弹离八年低位，投资者为新债调整仓位

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
投资者预计还会将周一获得的340亿欧元债券赎回款中的一部分进行再投资。
意大利10年期公债 收益率(殖利率)涨2个基点至3.65%，进一步远离周三触及的约3.56%的八年低点。
“新债标售构成利空，但鉴于追逐收益的趋势依然完好，且昨日伦齐赢得信任票，标债有能够得以相对顺利进行的空间，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann说。
西班牙10年期公债 收益率也小涨，报3.57%。交易员称，在穆迪周五上调西班牙评级上调至齐平意大利的水平后，公债收益率周一重新测试了八年低点。
葡萄牙10年期公债 收益率跌4个基点，至4.88%，此前该国政府表示，本周四将回购债券。
此次回购计划将帮助葡萄牙应对今明两年将出现的大规模债券赎回，该国正在准备退出国际援助。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 田建华/白云/侯向明)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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