更正-欧元债市：意大利公债收益率弹离八年低位，投资者为新债调整仓位

投资者预计还会将周一获得的340亿欧元债券赎回款中的一部分进行再投资。

意大利10年期公债 收益率(殖利率)涨2个基点至3.65%，进一步远离周三触及的约3.56%的八年低点。

“新债标售构成利空，但鉴于追逐收益的趋势依然完好，且昨日伦齐赢得信任票，标债有能够得以相对顺利进行的空间，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann说。

西班牙10年期公债 收益率也小涨，报3.57%。交易员称，在穆迪周五上调西班牙评级上调至齐平意大利的水平后，公债收益率周一重新测试了八年低点。

葡萄牙10年期公债 收益率跌4个基点，至4.88%，此前该国政府表示，本周四将回购债券。

此次回购计划将帮助葡萄牙应对今明两年将出现的大规模债券赎回，该国正在准备退出国际援助。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]