版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 17:25 BJT

标题新闻：意大利12月经季节调整零售销售按月降0.3%，未经季调的销售按年降2.6%--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐