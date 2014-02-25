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债券 | 2014年 2月 25日 星期二 17:37 BJT

表格：英国1月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长57%--BBA

路透伦敦2月25日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示,1月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长57%。

以下为具体数据：

1月 12月 2013年1月

经季节调整净抵押贷款 +0.398 +0.389 -0.803

(单位十亿英镑)

1月 12月 2013年1月

各类贷款批准数

购房 49,972 47,086 31,787

再抵押 22,972 22,246 15,234

其他担保贷款 9,208 9,253 9,428 (完)

(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
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