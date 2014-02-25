表格：英国1月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长57%--BBA

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦2月25日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示,1月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长57%。
以下为具体数据：
1月 12月 2013年1月
经季节调整净抵押贷款 +0.398 +0.389 -0.803
(单位十亿英镑)
1月 12月 2013年1月
各类贷款批准数
购房 49,972 47,086 31,787
再抵押 22,972 22,246 15,234
其他担保贷款 9,208 9,253 9,428 (完)
(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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