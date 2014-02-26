重温稿-台湾货币市场：月底回补积数令行库操作保守，跨月资金难觅

* 月底行库转为保守观望，跨月资金难觅

* 一周拆款利率多在0.45%以下，极少数高见0.50%

* 短票与债券RP利率持稳

记者 董永年

路透台北2月25日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。银行资金调度人士称，月底金融机构间资金调度谨慎，为确保积数能如实回补，多家行库趋于保守，欲拆入跨月资金不易。

货币市场人士指出，昨日银行已回补467亿台币的负数，累计超额准备降至负2,140亿。回补状况还算不错，这旬料将顺利过关。不过今日多家行库表示要观望至27日的资金状况较为确定后，才愿意拆出。纵然有拆出，资金落点也多在月内。

“今天要借钱的比较多，要拿到跨月的比较难。”一位银行资调人士称。

另一大型票券商交易员则指出，行库到了月底比较保守，拆款业务处于要做不做的边缘，到期续做的部分，向行库拜托后还是可以做。

今日一周拆款利率高位又来到0.500%，交易员表示，年后0.500%的数字已出现几次，但同业间都不清楚拆借双方是谁。目前一周拆款利率多成交在0.450%以下。

“可能是行库间的借贷吧，不知道是谁拆进来的。”一票券商交易员说。

至今日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了1,052.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周一通货回笼约57.17亿台币，年后累计回笼约2,843.62亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.70兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，上日收盘区间则为0.295-0.410%；一周拆款利率成交在0.380-0.500%，上日区间在0.350-0.500%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，2月是发票淡季，今日资金缺口仍有限，调度以拆款为主，因此短票成交利率仍维持在既有水准。

“拆款都可以拆得到，只是利率多少，所以短票(利率)差不多。”一位大型票券商交易员说。

另一大型票券交易员则表示，今天有不买票的银行来询问，显示短票需求还是高，但利率也下不去，0.60%还是铁板一块。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，同上日。

台湾央行共发行1,002.25亿台币存单，相较存单到期金额1,002.25亿台币，存单发行余额持平。

本周央行存单到期金额为9,406.55亿台币，落点分别为周三2,288.20亿、周四2,167.30亿。周五则因公众假期休市一天。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为370亿台币，累计超额准备为负1,770亿、加计前期1%的超额准备为1,668亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍持稳。市场人士表示，尽管银行间对跨月资金调度较为谨慎，但因目前整体资金情势尚属偏松，RP成交利率依旧稳在既有区间。

他们并指出，因应周三将交割30年新券103/5 300亿台币，令近日寿险端、投信端资金略显分配不均，部分寿险、投信出现走钱的情况，转向银行端调度资金也都相当平顺；不过本周适逢月底，银行间对跨月资金操作较为保守，后续仍须留意月底资金紧缩效应。

〞银行怕月底要用钱，RP落点都落在月底前。〞一位证券商交易员说。

另有票券商资金调度人士提及，随着银行间对月底资金操作较微谨慎，本来不收RP新钱的票券商也于近期开始收跨月RP的新钱。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。