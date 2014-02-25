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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 18:31 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，此前英央行决策者麦卡弗蒂谈及升息

路透伦敦2月25日 - 英镑兑美元和欧元周二触及日高，此前英国央行决策者麦卡弗蒂表示，市场对明年春季将升息的预期“并非不合理”。

此番言论发表后，英镑兑美元 最高涨至1.6707美元，最新上涨0.2%，报1.6693美元。

欧元兑英镑 则最低跌至0.8228英镑。

麦卡弗蒂还表示，英镑进一步走强让人担忧，有可能导致升息延期，不过他补充表示，当前的英镑汇价对英国出口商并不构成严重问题。(完)

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