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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 08:50 BJT

台湾数据：1月季调失业率走低至4.07%--主计总处

路透台北2月26日 - 台湾主计总处周三公布，1月经季节调整后失业率为4.07%，较上月修正后的4.14%走低。

1月未经季节调整的失业率则为4.02%，上月为4.08%。

以下为1月经季调失业率相关细节：

1月 12月

失业率(%) 4.07 4.14*

总劳动人口(千人) 11,494 11,487*

就业者(千人) 11,026 11,012*

失业者(千人) 468 475* (完)

*代表修正后的数字

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www1.stat.gov.tw/ct.asp) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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