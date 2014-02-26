台湾数据：1月季调失业率走低至4.07%--主计总处

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
路透台北2月26日 - 台湾主计总处周三公布，1月经季节调整后失业率为4.07%，较上月修正后的4.14%走低。
1月未经季节调整的失业率则为4.02%，上月为4.08%。
以下为1月经季调失业率相关细节：
1月 12月
失业率(%) 4.07 4.14*
总劳动人口(千人) 11,494 11,487*
就业者(千人) 11,026 11,012*
失业者(千人) 468 475* (完)
*代表修正后的数字
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www1.stat.gov.tw/ct.asp) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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