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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:51 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超14.5亿台币

路透台北2月26日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     14.00     28.50       -14.50
     票券业      5.50         0        +5.50
     证券业     26.00     17.00        +9.00
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