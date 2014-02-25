银行观点：人民币贬值恐慌苗头初现，中国央行料将择机收手--招行

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京2月25日 - 中国招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮周二称，今天上午的人民币大跌，有可能反映出市场恐慌情绪已露头，套利资金止损盘出现，表明此轮贬值初见效果。虽然不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手。
人民币兑美元即期 周二续贬352个点子至6.1266元，盘间并触及半年新低6.1310元。今天即期跌幅为2011年1月7日以来最大。f即期上周累计已下跌0.4%，今年初至周一收盘累计跌幅达1.19%。人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一个月的时间里一笔勾销。
刘东亮在其报告中指出，已有较多渠道反馈“套利客户十分恐慌”“不少套利客户亏损了”，这表明此轮贬值初见效果。不过，由于无法统计套利资金规模到底有多大，成本又是多少，所以已经有多少资金被挤压出去难以估计，但至少此轮贬值会对新资金介入套利业务形成心理上的震慑。
同时，境外融资成本上升，中资行在境外融资额度趋于紧张，也将限制套利规模的进一步扩大。
他认为，短期而言，不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手，因贬值预期失控的局面不符合央行的政策意图，央行亦不希望恐慌情绪在敏感的“两会”前传导至缺乏金融知识的普通民众层面。预计央行很快将进入评估阶段，评估此轮贬值对套利资金挤压的效果。
报告指出，短期而言，这一轮贬值时间窗口最多持续到3月中旬，最早2月底就会结束，较大可能月底月初就将结束，因3月上旬将面临“两会”，4月后面临美国财政部公布半年度汇率报告的时间点，按照历史规律，人民币趋于稳定或再度转强的可能性较大。
中期则央行应该已经注意到了高利率环境下单向升值的危害，今后人民币双向波动的特征会加强，以打破市场押注行为，遏制套利资金的流入，月均波幅可能从250-600BP扩大到600-1200BP，至于日内波幅放宽，坚持认为暂没有必要。
从长期而言，其不认为人民币升值周期已经结束，所有驱动人民币升值的因素并未出现变化，年内仍有2-3%的升值空间。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申