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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 18:48 BJT

欧洲政经：看见乌克兰各机构运转很重要，必须要精诚合作--欧盟高官

路透基辅2月25日 - 欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)周二表示：

* 看见乌克兰各机构运转很重要，必须要精诚合作

* 国际货币基金组织(IMF)会对乌克兰形势作出自己独立的评估

* 乌克兰需要改革，从而使农业和能源领域多点开花。(完)
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