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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 18:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶下跌，受中国经济忧虑和上海期胶跌势拖累

路透东京2月25日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二再次下跌，受主要橡胶买家中国经济成长的忧虑拖累，且上海橡胶价格走弱。

TOCOM指标8月期胶 <0#2JRU:>跌0.4日圆，结算价报每公斤219.1日圆。7月期胶周一跌9.7日圆。

中国1月房屋价格下滑，为14个月来首见，此为政府四年多来打房努力开始发挥效益的最新迹象。

一交易员称，上海橡胶市场持续疲弱，拖累TOCOM期胶价格，抵销因日本股市上扬带动的买气。

上海期货交易所主力5月期胶 下跌415元人民币，报每吨14,590元人民币。

“但在216-217日圆水准附近有心理支撑，”Dot Commodity的商品分析师Satoru Yoshida指出，TOCOM指标期胶收盘前自日低216日圆回升。

“我想市场正试着展开新的上升趋势，因我见到市场人士本月的买兴升高，”Yoshida说。

新加坡SICOM交易所3月橡胶期约 最新报每公斤180美分，下跌3.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校)
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