中国外汇：汇丰中国在上海自贸区完成首笔个人跨境人民币结算--新闻稿

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京2月25日 - 汇丰银行(中国)有限公司周二宣布，其在上海自贸区完成了首单个人经常项下的跨境人民币结算业务，为在上海自贸区工作的一名个人客户将其人民币收入转账到其在香港的人民币账户中。
汇丰中国的新闻稿援引零售银行和财富管理部门负责人Richard Li指出，上海自贸区内的个人客户对跨境金融服务的需求活跃，上海自贸区将因此与世界紧密相连。汇丰中国将探索开发更多跨境结算业务种类，以满足区内个人客户的需求，最新启动的区内个人跨境人民币结算服务将有助于扩大人民币的跨境使用。
中国央行上海总部上周四发布支持中国（上海）自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知规定，上海地区金融机构可凭自贸区内机构和个人提交的收付款指令，直接办理经常项下和直接投资项下的跨境人民币结算业务，对此进行负面清单管理。
通知称，在区内就业或执业的个人，可开立个人银行结算账户或个体工商户单位银行结算账户，办理人民币跨境收付。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申