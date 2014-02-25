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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 19:08 BJT

中国外汇：汇丰中国在上海自贸区完成首笔个人跨境人民币结算--新闻稿

路透北京2月25日 - 汇丰银行(中国)有限公司周二宣布，其在上海自贸区完成了首单个人经常项下的跨境人民币结算业务，为在上海自贸区工作的一名个人客户将其人民币收入转账到其在香港的人民币账户中。

汇丰中国的新闻稿援引零售银行和财富管理部门负责人Richard Li指出，上海自贸区内的个人客户对跨境金融服务的需求活跃，上海自贸区将因此与世界紧密相连。汇丰中国将探索开发更多跨境结算业务种类，以满足区内个人客户的需求，最新启动的区内个人跨境人民币结算服务将有助于扩大人民币的跨境使用。

中国央行上海总部上周四发布支持中国（上海）自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知规定，上海地区金融机构可凭自贸区内机构和个人提交的收付款指令，直接办理经常项下和直接投资项下的跨境人民币结算业务，对此进行负面清单管理。

通知称，在区内就业或执业的个人，可开立个人银行结算账户或个体工商户单位银行结算账户，办理人民币跨境收付。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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