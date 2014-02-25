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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 18:56 BJT

东南亚股市：印尼股市触及一周低点，泰国股市削减涨幅

路透曼谷2月25日 - 印尼股市周二连续第二日下跌，投资者对Kalbe Farma 等股票锁定获利。泰国股市削减涨幅，Thai Airways 在公布财报前下挫。

印尼综合指数 收低1%，报4,577.29点，创2月18日以来最低收盘位，延续周一跌势，进一步远离上周所及五个月高点。

泰国SET指数 收高0.2%，盘中一度攀升近1%，因投资者逢低承接Advanced Info Service 和Shin Corp 等政治敏感类股。

泰国国营航空公司Thai Airways挫跌1.5%，因市场对该公司第四季财报持谨慎态度。

新加坡海峡时报指数 和菲律宾股市 因尾盘卖压而收低。马来西亚股市 微升，马来西亚第二大银行CIMB Group Holdings Bhd 几乎平收。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 394.98 -0.28 -0.07 +1.70 388.37

新加坡 3103.62 -2.22 -0.07 -2.01 3167.43

马来西亚 1833.75 5.07 +0.28 -1.78 1866.96

泰国 1303.88 2.50 +0.19 +0.40 1298.71

印尼 4577.29 -46.28 -1.00 +7.09 4274.18

菲律宾 6295.55 -0.77 -0.01 +6.89 5889.83

越南 586.20 9.62 +1.67 +16.16 504.63

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

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