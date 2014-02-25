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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 19:10 BJT

离岸人民币：金地集团三年债以6.875%定价，发行7.5亿元

路透香港2月25日 - 根据销售文件，中国房地产商金地集团 三年期点心债周二以6.875%定价，与初始利率相同，共发行7.5亿元。

这批债券发行人为：Gemdale (Asia) Investment，由母公司提供最终维好协议及股权回购承诺人。

金地集团评级为：Ba1（穆迪）／BB+（标普）；债券预期发行评级：Ba3（穆迪）／BB-（标普）。

债券将在3月4日交割，2017年3月4日到期，并于新加坡挂牌。

金地集团此前公布，1月实现签约面积15万平方米，签约金额21.2亿元，同比降幅分别超过22%和14%。虽然1月销售遇冷，金地集团近期仍有购地动作，新增了北京和苏州两个住宅项目，须支付的土地成本总价约26亿元。

全球承销商为渣打，其他联席承销还有：德银，汇丰，瑞士信贷，中金国际，工银亚洲。（完） (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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