更新版 1-中港金融：中央取消在港举行亚太经合组织财政部长会议，改于北京召开

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增官员评论)
路透香港2月25日 - 就中央决定将原定于香港举行的亚太经合组织财政部长会议改于北京举行，香港财经事务级库务局局长陈家强称，事件纯粹出于统筹的考虑，希望外界不要妄加揣测。
香港政府周二宣布，获中央政府致函通报，原订今年9月10-12日在香港举行的亚太区经济合作组织（亚太经合组织）财政部长会议，将调整到9月下旬之后改为在北京举行。
事件引发社会评论指这是由于政府担心“占领中环行动”可能对会议造成影响。“占领中环行动”由民间团体发起活动，目标是要争取2017年实行香港行政长官真正普选。
陈家强并称，香港举办大型国际会议经验丰富，相信亚太经合财长会议更改不会对香港造成影响。
政府的新闻稿称，中央政府通报，由于今年亚太经合组织系列会议数量多、涉及面广，为了确保各类各次会议会期的统筹衔接，需要对一些会议的会期作适当调整。会议日期改为至9月下旬以后，为了便利会务安排，地点将改在北京举行。
“对于中央政府决定更改本年亚太经合组织财政部长会议的举行时间和地点，特区政府表示尊重和理解。”特区政府发言人表示。
中国是亚太区经济合作组织2014年的主席，国家财政部去年9月宣布，亚太经合组织财政部长会议将于今年9月在港举行，特首梁振英当时表示，筹办好会议可再次凸显香港的国际金融中心地位。（完）
(记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 张喜良/黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申