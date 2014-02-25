版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 19:10 BJT

表格：英国2月零售销售差值为正37，创2012年6月以来最高

路透伦敦2月25日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布，2月零售销售差值为正37(路透调查预估为正15)，为2012年6月以来最高。

已公布的零售销售活动

2014-----------2013--------------------------------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

已公布的年度零售销售量

+37 +14 +34 +1 +2 +34 +27 +17 +1

年度销售量三个月移动均值

+28 +16 +12 +12 +21 +26 +15 +2 -4

预期中的零售销售活动

2014-----------------2013---------------------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

预期中的年度销售量

+28 +15 +29 +24 +23 +31 +26 +10

预期中的年度销售量三个月移动均值

+24 +23 +25 +26 +27 +22 +16 +11

(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐