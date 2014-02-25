更正-欧洲经济：欧盟将2014年西班牙经济成长率预估上调至1%--报载

(英文原文有误，第一段有关西班牙无法控制高预算赤字一句应改为“预期欧盟给予西班牙更多时间，后者将可以达成今年的赤字目标”，并修改第三段的赤字目标)

路透马德里2月25日 - El Pais周二报导称，欧盟执委会已将2014年西班牙经济成长率预估上调至1%，预期欧盟给予西班牙更多时间，后者将可以达成今年的赤字目标。

该报纸援引欧盟执委会草拟的新经济预估，该预估报告将在周二稍后公布。欧盟执委会原先预估西班牙经济今年将成长0.5%。

根据El Pais，欧盟预估西班牙财政赤字2014年底将达到国内生产总值(GDP)的5.8%，符合去年协议的目标。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在2012年大规模削减支出，但之后便寄望经济恢复成长，来提振税收并填补预算缺口。