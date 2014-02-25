更正-欧洲经济：欧盟将2014年西班牙经济成长率预估上调至1%--报载

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
(英文原文有误，第一段有关西班牙无法控制高预算赤字一句应改为“预期欧盟给予西班牙更多时间，后者将可以达成今年的赤字目标”，并修改第三段的赤字目标)
路透马德里2月25日 - El Pais周二报导称，欧盟执委会已将2014年西班牙经济成长率预估上调至1%，预期欧盟给予西班牙更多时间，后者将可以达成今年的赤字目标。
该报纸援引欧盟执委会草拟的新经济预估，该预估报告将在周二稍后公布。欧盟执委会原先预估西班牙经济今年将成长0.5%。
根据El Pais，欧盟预估西班牙财政赤字2014年底将达到国内生产总值(GDP)的5.8%，符合去年协议的目标。
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在2012年大规模削减支出，但之后便寄望经济恢复成长，来提振税收并填补预算缺口。
欧盟执委会将在1245GMT公布28个欧盟成员国的经济预估。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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