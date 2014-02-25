CNH动态：人民币即期再创新低，一年半来首度跌穿中间价

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 离岸人民币即期汇价 周二重启跌势，再创波段新低，并是2012年9月来首次跌穿中间价，引发市场对于后续走疲高度担忧。
不过，交易员指出，今日人民币中间价小幅开高，虽然幅度仅5点子，但似乎透露出止稳的曙光。
“今天（美元/人民币）中间价下来了一点点，短期人民币应该会在这个水平区间波动，”一外资行人士说，＂除非中间价再大幅往上拉，这个水位应该保持中性。＂
本地时间下午7:01时，人民币即期 报6.1265，较上日再跌0.5%，盘中的6.1288，为去年8月6.1335以来最低。
离岸汇率亦首度跌穿中间价6.1184，为2012年9月来首见。当时在岸与离岸汇价于2012年5至9月间均弱于中间价。
人民币兑美元即期 周二续贬352个点子至6.1266元，盘间并触及半年新低6.1310元。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士称大行购汇是造成汇率逆中间价下挫的主要因素，但续贬空间不多。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申