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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 19:23 BJT

CNH动态：人民币即期再创新低，一年半来首度跌穿中间价

路透香港2月25日 - 离岸人民币即期汇价 周二重启跌势，再创波段新低，并是2012年9月来首次跌穿中间价，引发市场对于后续走疲高度担忧。

不过，交易员指出，今日人民币中间价小幅开高，虽然幅度仅5点子，但似乎透露出止稳的曙光。

“今天（美元/人民币）中间价下来了一点点，短期人民币应该会在这个水平区间波动，”一外资行人士说，＂除非中间价再大幅往上拉，这个水位应该保持中性。＂

本地时间下午7:01时，人民币即期 报6.1265，较上日再跌0.5%，盘中的6.1288，为去年8月6.1335以来最低。

离岸汇率亦首度跌穿中间价6.1184，为2012年9月来首见。当时在岸与离岸汇价于2012年5至9月间均弱于中间价。

人民币兑美元即期 周二续贬352个点子至6.1266元，盘间并触及半年新低6.1310元。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士称大行购汇是造成汇率逆中间价下挫的主要因素，但续贬空间不多。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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