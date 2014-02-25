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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 19:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受较预期疲弱的出口数据影响

路透吉隆坡2月25日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，较预期疲弱的出口数据引发对于植物油需求复苏脚步中止的担忧，但对于全球食用油供应趋紧的忧虑挥之不去，则支撑了价格。

船货调查商Intertek Testing Services称，马来西亚2月1-25日棕榈油产品出口较上月同期增长1.6%至1,048,311吨，较本月稍早见到的强劲出口增长放缓。

另一船货调查商Societe Generale de Surveillance公布，马来西亚2月1-25日棕榈油出口增长3.4%，印度需求增加，抵销了向中国和欧洲出口减少的影响。

“出口数据较月初时放缓，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称。

“这可能意味着到2月底马来西亚出口表现将较上月疲弱，”该交易员称。

马来西亚指标5月棕榈油期货 下跌0.3%至每吨2,733马币(林吉特)，略低于周一触及的17个月高点2,777马币。

整体成交量为31,950口，略低于平常的35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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