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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 19:59 BJT

英国经济：BOE威尔认为薪资成长将影响央行加息时间--报载

路透伦敦2月25日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周二表示，该国薪资成长速度将会影响到央行的升息时间。

威尔还表示，近期和中期若上调利率，其步伐很可能是逐步且有限的。威尔此番言论是在伦敦标准晚报(London Evening Standard)上刊登的。

“如果薪资成长的速度要快于预期，那么将会成为经济通胀压力的信号。利率将需要提早调升。如果薪资增长温和，那么利率将会更慢地上调。”他说。

英国2013年12月止的三个月薪资录得7月以来最高涨幅，较2012年同期上涨了1.1%。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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