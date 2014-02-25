版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 19:58 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元续涨，此前英国央行委员麦卡弗蒂提及升息

路透伦敦2月25日 - 英镑兑美元和欧元周二延续涨势，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称，市场预期明年春季升息不是没有道理。

英镑兑美元 在麦卡弗蒂发表评论不久后一度上探1.6707美元，最新报1.6688美元，上涨0.2%。英镑兑美元上周曾触及四年高点。

欧元兑美元 从该官员讲话前的0.82374英镑最低降至0.8228英镑。

麦卡弗蒂重申英国央行在本月稍早的评论，即市场预期明年第二季升息，与央行维持通胀接近目标一致。他称，“在这个意义上，不得不说市场预期不是没有道理。”

他表示，英镑进一步走强将令人担忧，可能延迟升息，这也给英镑多头敲响警钟。

但他补充道，英镑在当前水准并未给英国出口商带来严重问题。

三菱东京日联银行策略师Lee Hardman称，“我认为此番言论将温和支撑英镑。”

“我认为今年英镑的表现将持续优于欧元和美元，除非英国经济失去大量上行动能，或通胀率意外大跌，”他表示，英镑兑美元今年可能升穿1.70美元，欧元兑英镑可能跌向0.77英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐