欧洲汇市：英镑兑美元和欧元续涨，此前英国央行委员麦卡弗蒂提及升息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦2月25日 - 英镑兑美元和欧元周二延续涨势，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称，市场预期明年春季升息不是没有道理。
英镑兑美元 在麦卡弗蒂发表评论不久后一度上探1.6707美元，最新报1.6688美元，上涨0.2%。英镑兑美元上周曾触及四年高点。
欧元兑美元 从该官员讲话前的0.82374英镑最低降至0.8228英镑。
麦卡弗蒂重申英国央行在本月稍早的评论，即市场预期明年第二季升息，与央行维持通胀接近目标一致。他称，“在这个意义上，不得不说市场预期不是没有道理。”
他表示，英镑进一步走强将令人担忧，可能延迟升息，这也给英镑多头敲响警钟。
但他补充道，英镑在当前水准并未给英国出口商带来严重问题。
三菱东京日联银行策略师Lee Hardman称，“我认为此番言论将温和支撑英镑。”
“我认为今年英镑的表现将持续优于欧元和美元，除非英国经济失去大量上行动能，或通胀率意外大跌，”他表示，英镑兑美元今年可能升穿1.70美元，欧元兑英镑可能跌向0.77英镑。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申