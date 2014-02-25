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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 20:10 BJT

西班牙经济：首相拉霍伊预测今明两年经济分别成长1%和1.5%

路透马德里2月25日 - 西班牙首相拉霍伊周二表示，预计2014年和2015年西班牙经济成长幅度分别为1%和1.5%，国内的高失业率将得以开始降低。

他在一年一度的国情咨文讲话中还提到，将很快推行一场大范围的税收改革，减免中低收入阶层纳税人的税负。

他亦表示，对于创造就业的企业将减少其社会保险金的缴纳金额。(完)
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