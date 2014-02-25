国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价徘徊在五周低点附近，因供应充沛

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡2月25日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货溢价周二盘旋在每吨2.80美元的五周低点附近，因供应充沛，尽管石油巨擘BP在新加坡现货市场买进更多船货。
在新加坡现货市场周二交易的14万吨燃料油中，BP就占了10万吨。
BP自2月初以来已累计买进60万吨380-cst燃料油，和20万吨180-cst燃料油。
但该需求未能提振市场，不像2月20日BP意外单日买进15批船货时，市场受激励推升至一周高点。
交易商称，市场仍有充足的供应。
“3月来自西方的船货几乎都是符合规格的，”一名交易商称。
新加坡现货市场有七笔各2万吨船货成交。
BP向摩科瑞买进两批180-cst燃料油，一批3月23-27日装运，每吨617美元，另一批3月17-21日装运，每吨616美元。
BP向嘉能可买进一批380-cst燃料油，3月23-27日装运，另买进一批3月17-21日装运的380-cst燃料油，两批价格均为每吨611美元。
BP向兴隆买进一批380-cst燃料油，3月12-16日装运，每吨611美元。
嘉能可出售两批180-cst燃料油给KIB Energy，3月22-26日装运，离岸价格每吨较新加坡报价升水2.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申