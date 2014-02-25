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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 20:43 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价徘徊在五周低点附近，因供应充沛

路透新加坡2月25日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货溢价周二盘旋在每吨2.80美元的五周低点附近，因供应充沛，尽管石油巨擘BP在新加坡现货市场买进更多船货。

在新加坡现货市场周二交易的14万吨燃料油中，BP就占了10万吨。

BP自2月初以来已累计买进60万吨380-cst燃料油，和20万吨180-cst燃料油。

但该需求未能提振市场，不像2月20日BP意外单日买进15批船货时，市场受激励推升至一周高点。

交易商称，市场仍有充足的供应。

“3月来自西方的船货几乎都是符合规格的，”一名交易商称。

新加坡现货市场有七笔各2万吨船货成交。

BP向摩科瑞买进两批180-cst燃料油，一批3月23-27日装运，每吨617美元，另一批3月17-21日装运，每吨616美元。

BP向嘉能可买进一批380-cst燃料油，3月23-27日装运，另买进一批3月17-21日装运的380-cst燃料油，两批价格均为每吨611美元。

BP向兴隆买进一批380-cst燃料油，3月12-16日装运，每吨611美元。

嘉能可出售两批180-cst燃料油给KIB Energy，3月22-26日装运，离岸价格每吨较新加坡报价升水2.00美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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