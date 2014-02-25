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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 20:28 BJT

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，因削减成本奏效

路透2月25日 - 全球最大家居修缮用品零售商--家得宝 周二公布季度获利高于预期，因该公司严控成本来抵消疲弱的销售状况。

家得宝净利为10.1亿美元，合每股盈余(EPS)0.73美元，上年同期分别为10.2亿美元和0.68美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原预计EPS为0.71美元。

家得宝在最近一轮美国经济衰退期间的成本削减速度快于同行Lowe's Cos 。

尤其是家得宝因增加集中配送中心而受益。该公司在该季将总营运成本削减了4%。

营收下降3%至177亿美元，低于分析师估计的179.1亿美元。第四季比上年同期少一周。

分析师也曾担心，恶劣天气在12月和1月会影响到该公司的美国店铺客流量。

同店销售增长4.4%，其中包括美国同店销售上升4.9%。

当前财年而言，该公司预计EPS为4.38美元，营收增长约4.8%。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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