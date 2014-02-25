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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 20:45 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差扩至两周半最大，因东西方套利窗口关闭

路透新加坡2月25日 - 亚洲石脑油4月上半月与5月上半月船货价差周二扩大12.5%至两周半最大，交易员称因西方船货套利窗口关闭。

4月上半月/5月上半月石脑油价差周二为每吨9美元，较前日扩大1美元。

交易员估计，亚洲和西方石脑油价差还不够大，因而套利交易难以获利。

“3月东西方船货价差高于16美元，还不足以鼓励(船货东运)，”一新加坡交易员说。

有关石脑油市场将走坚的预期刺激周二市场出现一些买兴。交易消息人士称，三星道达尔石化购买一批4月上半月运抵大山的现货石脑油，成本加运费较日本现货报价每吨升水约9美元。

新加坡现货市场达成一笔石脑油交易和一笔汽油交易。

摩科瑞出售2.5万吨4月下半月运抵的石脑油船货给伊藤忠，价格为每吨952美元。

Phillips 66出售5万桶3月17-21日装运95-辛烷值汽油给Gunvor ，价格为每吨122.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
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