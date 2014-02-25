国际油市：亚洲石脑油跨月价差扩至两周半最大，因东西方套利窗口关闭

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡2月25日 - 亚洲石脑油4月上半月与5月上半月船货价差周二扩大12.5%至两周半最大，交易员称因西方船货套利窗口关闭。
4月上半月/5月上半月石脑油价差周二为每吨9美元，较前日扩大1美元。
交易员估计，亚洲和西方石脑油价差还不够大，因而套利交易难以获利。
“3月东西方船货价差高于16美元，还不足以鼓励(船货东运)，”一新加坡交易员说。
有关石脑油市场将走坚的预期刺激周二市场出现一些买兴。交易消息人士称，三星道达尔石化购买一批4月上半月运抵大山的现货石脑油，成本加运费较日本现货报价每吨升水约9美元。
新加坡现货市场达成一笔石脑油交易和一笔汽油交易。
摩科瑞出售2.5万吨4月下半月运抵的石脑油船货给伊藤忠，价格为每吨952美元。
Phillips 66出售5万桶3月17-21日装运95-辛烷值汽油给Gunvor ，价格为每吨122.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申