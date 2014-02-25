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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 21:04 BJT

表格: 欧盟执委会对欧元区国家今明两年的经济预估

路透布鲁塞尔2月25日 - 欧盟执委会周二公布欧元区经济成长预估数据。

--国内生产总值(GDP)成长率(较上年变动%，假设物价稳定)

2014年 2015年

德国 1.8 2.0

法国 1.0 1.7

意大利 0.6 1.2

西班牙 1.0 1.7

希腊 0.6 2.9

葡萄牙 0.8 1.5

塞浦路斯 -4.8 0.9

欧元区 1.2 1.8

--政府整体收支余额相当于GDP的比率(%)

2014年* 2015年*

德国 0.0 0.0

法国 -4.0 -3.9

意大利 -2.6 -2.2

西班牙 -5.8 -6.5

希腊 -2.2 -1.0

葡萄牙 -4.0 -2.5

塞浦路斯 -5.8 -6.1

欧元区 -2.6 -2.5

注: * 为假设政策不变

--消费者物价年增率(%)

2014年 2015年

欧元区 1.0 1.3

(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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