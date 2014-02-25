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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 21:06 BJT

国际油市：越南标购柴油价位上升，表明亚洲市场强劲

路透首尔2月25日 - 交易消息人士表示，越南在有效期截止周二的一次柴油标购中出价高于上月，表明亚洲市场强劲，因炼厂维修导致供应减少，帮助吸收了该地区过剩的柴油。

越南Petrolimex买入两笔3.5万吨含硫量500-ppm柴油，3月装运，台湾离岸价格每吨升水介于0.1-0.2美元。

一名业内消息人士称，这高于此前购买两笔3.5万吨2月船货，当时价格分别为每桶贴水0.15美元和升水0.15美元。

“相比1月和2月，市场似乎在改善，有些人正再次求购船货，”一名交易商称。

亚洲柴油裂解价差持稳，周二降至每桶18.07美元的两日低点，因东北亚需求疲乏，但交易商预计其他买家的需求将助力提升人气。

中国航油求购三笔至多30万桶的船货，从韩国、台湾、日本、新加坡、泰国或马来西亚分别在4月1-10日、4月11-20日和4月21-30日装运。

该公司还求购两笔3.9-4.1万吨的船货，分别于4月2-4日和4月11-13日运抵天津。

上述招标截止2月27日，标单有效期截止2月28日。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易。

SK Energy向Phillips 66售出15万桶含硫量500-ppm的柴油船货，3月13-17日装运，每桶较新加坡报价升水0.20美元。(完)

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