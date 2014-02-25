国际油市：越南标购柴油价位上升，表明亚洲市场强劲

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔2月25日 - 交易消息人士表示，越南在有效期截止周二的一次柴油标购中出价高于上月，表明亚洲市场强劲，因炼厂维修导致供应减少，帮助吸收了该地区过剩的柴油。
越南Petrolimex买入两笔3.5万吨含硫量500-ppm柴油，3月装运，台湾离岸价格每吨升水介于0.1-0.2美元。
一名业内消息人士称，这高于此前购买两笔3.5万吨2月船货，当时价格分别为每桶贴水0.15美元和升水0.15美元。
“相比1月和2月，市场似乎在改善，有些人正再次求购船货，”一名交易商称。
亚洲柴油裂解价差持稳，周二降至每桶18.07美元的两日低点，因东北亚需求疲乏，但交易商预计其他买家的需求将助力提升人气。
中国航油求购三笔至多30万桶的船货，从韩国、台湾、日本、新加坡、泰国或马来西亚分别在4月1-10日、4月11-20日和4月21-30日装运。
该公司还求购两笔3.9-4.1万吨的船货，分别于4月2-4日和4月11-13日运抵天津。
上述招标截止2月27日，标单有效期截止2月28日。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易。
SK Energy向Phillips 66售出15万桶含硫量500-ppm的柴油船货，3月13-17日装运，每桶较新加坡报价升水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申