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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 22:33 BJT

美国热股：Linkedin中文网站上线，股价大涨约5%

路透2月25日 - 专业社交网站Linkedin 周一发布了中文版，此举可能会推进该公司在中国的扩张脚步。该公司同时承认，将需要注意网站上的措辞。中国是全球以用户计最大的互联网市场。

Linkedin周二盘初上涨4.9%，报209.43美元。(完)
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