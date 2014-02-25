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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 22:42 BJT

美国热股：黑莓欲借低价手机发力新兴市场，股价劲升近6%

路透2月25日 - 黑莓 发布了一款定价较低的智能手机，希望借助该机型扭转在新兴经济体的颓势。这些新兴经济体的消费者通常会倾向于考虑搭载谷歌 安卓系统的手机。

在美国上市的黑莓周二盘初劲扬5.80%，报10.40美元。(完)
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