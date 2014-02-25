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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 21:35 BJT

美国个股：摩根大通将获利目标从16%调降至15-16%区间

路透2月25日 - 摩根大通 周二在年度投资者日展示中表示：

* 将获利目标从16%调降至15-16%区间

* 2014年在零售银行部门料将裁减约8,000个职位

* 零售银行裁员中包括6,000个抵押贷款部门职位和2,000个分支网点职位

* 摩根大通预计2014年核心贷款增长约5%。(完)
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