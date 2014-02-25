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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 22:32 BJT

美国热股：西联汇款因汇款欺诈指控面临FTC和美国地方法庭调查，股价下滑

路透2月25日 - 西联汇款 周一在一份监管文件中表示，该公司因汇款欺诈指控一事，正在接受美国联邦贸易委员会(FTC)以及一美国地方法庭的调查。

西联汇款周二盘初下跌0.55%，报16.26美元。(完)
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