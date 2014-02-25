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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 22:43 BJT

美国热股：新浪股价下挫，此前公司公布四季度营收大涨43%

路透2月25日 - 新浪 公布第四季营收大增43%，因为尽管面对着腾讯控股 旗下微信的强大竞争，该公司微博通讯服务的广告营收仍增长逾一倍。

在美国上市的新浪在周二盘初下挫8.42%，报69.50美元。(完)
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