欧洲经济：德国今年经济料成长1.8%，进一步拉大与法国和意大利的距离

* 欧盟执委会预估欧元区今年经济成长1.2%

* 德国经济料成长1.8%，增幅为意大利的三倍

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示，危机最严重时期可能已经过去

记者 John O'Donnell/Robin Emmott 编译 王冠中

路透布鲁塞尔2月25日 - 欧盟执委会周二表示，随着欧元区自严重危机中逐步复苏，德国在2014年将加速拉大与法国和意大利的距离。

欧盟将欧元区2014年经济成长率预估略为上调至1.2%，高于先前预估的1.1%。

其中德国经济料跳涨1.8%。

但统计数据也显示出意大利及其新总理伦齐(Matteo Renzi)在振兴这个欧元区第三大经济体时所面临的挑战。欧盟执委会预估，意大利今年经济成长率仅0.6%。

法国2014年经济成长率料为1%。

“复苏形势正逐渐确立，”欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称。“危机最糟糕的情况可能已经过去，”但他也警告称，复苏力度“仍旧温和”。

尽管前景改善将会让欧洲央行松一口气，但数据也凸显出欧洲落后于美国。美国经济2014年料成长3%，受到大规模注资计划的提振，而这类计划是欧洲央行无法仿效的。

数据也在希腊等欧元区南部国家与德国之间画出了明显的分割线，前者经济陷入困境，需要有更多支出的自由，而后者则受到强劲出口的提振，且决心推动撙节。

伦敦经济学院的经济学家Paul De Grauwe指责德国干涉欧洲央行，并称欧洲央行透过直接货币交易(OMT)采取行动的时机已经到来。

“他们需要冒一点险，”他说。“欧洲央行在宣布OMT时相当果敢，但之后迟迟未有行动。”

“德国太过胆小。美国一直乐于进一步刺激经济。因此，成长已经在加速，”他说。

但欧洲央行总裁德拉吉的权责有限。根据规定，禁止欧洲央行直接向政府购买债券，但可能透过其他管道，例如在公开市场向银行买进，或者接受债券作为融资担保品。

市场预期欧洲央行下一步行动可能是向银行提供另一轮低息长期贷款。