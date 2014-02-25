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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 21:24 BJT

亚洲橡胶：2月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 214.2 201 215.2 5

* 3月 216.1 69 217.0 6

* 4月 218.0 198 218.5 17

* 5月 218.8 805 219.5 97

* 6月 218.8 6530 219.1 1297

* 7月 219.1 6383 219.7 1663

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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