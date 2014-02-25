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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 22:07 BJT

美国数据：12月标普/Case-Shiller房价指数升0.8%，预估为上升0.6%

路透2月25日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，12月美国独栋屋价格按月升幅略高于预期。

按季节调整后，12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，预估为上升0.6%。

美国12月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.4%，预期为上升13.3%。

“标普/Case-Shiller房价指数在2013年的表现为2005年来最好，”该指数委员会主席David M. Blitzer在声明中表示。

“不过，按月升幅正放缓，楼价复苏最强劲的部份可能已成过去，”他说。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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