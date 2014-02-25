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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 23:16 BJT

美国数据：美国2月消费者信心指数为78.1，预估为80.0--经济咨商会

路透纽约2月25日 - 美国经济谘商会周二公布，2月美国消费者信心指数为78.1，1月消费者信心指数被下修为79.4，前值公布为80.7。 　　

此前路透访问的分析师预估中值显示，2月消费者信心指数料为80.0。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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