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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 23:02 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数为负6，1月为正12

路透2月25日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，2月综合制造业指数为负6，1月为正12。 以下为具体数据及分项：

2月 　 1月 　 12月 　 三个月均值 制造业综合指数 -6 12 13 6

出货 -6 14 15 7

新订单 -9 14 10 5 未完成订单 -8 -2 -8 -6 产能利用 -7 11 8 4 投入物价 1.19 1.32 1.53 -- 产出物价 0.47 0.87 1.04 -- 制成品库存 13 12 10 11
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