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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 02:05 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.340%，投标倍数为3.60

路透华盛顿2月25日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.340% 中值 0.320% 低值 0.288% 价格/得标 价格 99.820762 高值得标比率 96.03% 投标倍数 3.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,198,400 总投标 115,353,133,300 竞争性投标得标 31,742,996,100 非竞争性投标得标 157,202,300 FED附加 89,897,700 初级市场交易商投标 82,600,000,000 初级市场交易商得标 14,734,495,000 直接投标 15,975,000,000 直接投标得标 6,118,809,000 间接投标 16,520,931,000 间接投标得标 10,889,692,100 发行细节 发行日 2014/02/28 到期日 2016/02/29 CUSIP码 912828B82

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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