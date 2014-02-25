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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 06:40 BJT

《综述》美国房价上涨势头减弱，消费者信心下降

周二公布的一份信心调查表明，消费者对于未来经济形势持谨慎态度。

经济谘商会称，其2月消费者信心指数降至78.1，而1月亦向下修正至79.4。路透调查分析师原本预估2月会升至80.0。

“尽管最近几个月预期指数波动，但现况指数继续趋于上升，”经济谘商会经济指标主管Lynn Franco在一份声明中称。

“这说明，消费者相信经济形势已经改善，但他们并不预期未来数月经济会获得大量动能。”(完) (编译/审校 张涛/徐文焰/李爽)
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