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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 06:33 BJT

美国人事：参议院金融委员会将在3月4日就美联储人事案举行听证会

路透华盛顿2月25日 - 美国参议院金融委员会周二表示，其将在3月4日就奥巴马政府对美国联邦储备理事会(FED/美联储)三个重要职位的提名人举行听证会。

参议院金融委员会称，其将要求者三位提名人在听证会上作证，他们是费舍尔(STANLEY FISCHER)、鲍威尔(JEROME POWELL)及布雷纳德(LAEL BRAINARD)。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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