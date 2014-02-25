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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 06:32 BJT

****澳新经济指标预测--2月26日-3月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
        
    2月24日当周    
    
    2月26日(三)
    0030  澳洲建筑完工价值                              第四季           +0.7%    +2.7%
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                          1月              39      42.4
                出口(亿新西兰元)                                         40.9      47.6
                贸易收支(亿新西兰元)                                 顺差2.16  顺差5.23
                贸易收支(亿新西兰元)            截至1月的一年         顺差2.5   逆差2.6    
    
    
    2月27日(四)
    0030  澳洲资本支出                                第四季              持平    +3.6%
               建筑资本支出                                              +0.6%    +6.3%
               工厂/机械资本支出                                         +0.5%    -1.5%
    
    2月28日(五)
    0030  澳洲民间信贷(较前月)                          1月              +0.4%    +0.5%
              房屋信贷(较前月)                                             --     +0.6%
    0200  新西兰NBNZ企业经济信心指数                    2月                --     64.1%
                    企业自身活动指数                                       --     53.5%
    
    3月3日当周    
    3月2日(日)
    2145  新西兰贸易条件                                第四季          +2.0%     +7.5%     
               
    3月2-3日
    2330  澳洲TD-MI通胀指标                             2月                --     +0.1%
    
    3月3日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                           2月                --     -1.4%
                 网络招聘广告                                              --     -0.2%
    0030  澳洲企业库存(较前季)                          第四季             --     -0.5%
    0030  澳洲企业总营业利润(较前季)                    第四季             --     +3.9%
          澳洲企业税前获利(较前季)                                         --    +12.6%
    
    3月4日(二)
    0030  澳洲建筑许可                                  1月                --      -2.9%
    0030  澳洲经常账收支(亿澳元)                        第四季             --    赤字127
    0330  澳洲央行利率决议                              3月                --       2.5%
    
   3月5日(三)
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第四季             --      +0.6%
                           (较上年同期)                                    --      +2.3%
              GDP最终消费                                                  --      +0.6%
              GDP资本支出                                                  --      -0.2%(完)
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