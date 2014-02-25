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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 06:28 BJT

全球外汇市场2月26日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0030 - 澳洲第四季建筑完工数据

0130 - 日本央行审议委员石田浩二对企业界发表讲话

0700 - 德国3月GFK消费者信心指数

0830 - 瑞典央行公布2月会议记录

0915 - 葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔、财长以及金融业协会主席在议会会议上讲话

0925 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特发表讲话

1200 - 美国一周抵押贷款市场指数

1500 - 美国1月新屋销售年率

1515 - 英国央行副总裁贝利在苏格兰事务委员会发表讲话

-- - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许出席人民币论坛

2145 - 新西兰1月贸易收支和进出口数据

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
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