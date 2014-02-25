《焦点》摩根大通调降2014年获利目标，并拟净减员5千人

抵押贷款事业新宣布的裁员行动，导致该业务裁减人数高达1.7万人，而原先预定完成时程是在2014年底之前。包括富国银行 、美国银行 等许多大型银行业者都持续裁减抵押贷款业务人力，因2013下半年利率升高，难以吸引持有房产者进行再融资。

摩根大通2013年抵押贷款业务量下滑8%至1,660亿美元，但再融资业务下滑的速度是其三倍。

该业务疲软态势将延续至今年，抵押贷款事业主管Kevin Watters在会议上表示，该事业2014年将出现税前净损。

各分支机构及信用卡网络的裁员人数也高于2013年宣布的4,000人。

摩根大通消费性银行业务主管Gordon Smith在会议上表示，他预期2015年各分行员工总数将较2011年减少20%。