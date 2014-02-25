《焦点》摩根大通调降2014年获利目标，并拟净减员5千人

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
抵押贷款事业新宣布的裁员行动，导致该业务裁减人数高达1.7万人，而原先预定完成时程是在2014年底之前。包括富国银行 、美国银行 等许多大型银行业者都持续裁减抵押贷款业务人力，因2013下半年利率升高，难以吸引持有房产者进行再融资。
摩根大通2013年抵押贷款业务量下滑8%至1,660亿美元，但再融资业务下滑的速度是其三倍。
该业务疲软态势将延续至今年，抵押贷款事业主管Kevin Watters在会议上表示，该事业2014年将出现税前净损。
各分支机构及信用卡网络的裁员人数也高于2013年宣布的4,000人。
摩根大通消费性银行业务主管Gordon Smith在会议上表示，他预期2015年各分行员工总数将较2011年减少20%。
摩根大通股价收盘下跌1.72%至57.03美元。(完) (编译 李爽/王兴亚/张明钧; 审校 孙茉莉/徐文焰/戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选