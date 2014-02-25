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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 06:52 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 68.98 -7.10 -9.33 9447684

搜狐 73.73 -0.34 -0.46 405442

网易 66.57 -1.42 -2.09 1318153

百度 170.15 -2.38 -1.38 3479012

台湾

台湾积体电路 17.62 -0.07 -0.40 1252927

联电 1.99 +0.00 +0.00 334089

日月光 4.92 -0.05 -1.01 120669

硅品精密 6.26 -0.02 -0.32 713858

和信超媒体 1.25 -0.06 -4.58 369836

友达 3.31 -0.01 -0.30 151911

中华电信 29.87 -0.17 -0.57 42208

台湾国际航电 51.99 +0.29 +0.56 1322276

香港

中国移动 47.08 -0.58 -1.22 292003

中国联通 12.77 -0.18 -1.39 214902

中国电信 43.42 -1.36 -3.04 24590

中芯国际 4.03 -0.10 -2.42 23773

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 62

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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