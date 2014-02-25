美国个股：摩根士丹利与SEC达成2.75亿美元初步和解协议--文件

路透纽约2月25日 - 摩根士丹利 周二表示，已经与美国证券交易委员会(SEC)达成初步协议，拟支付2.75亿美元了结SEC关于次级抵押贷款债务交易的调查。

据摩根士丹利向SEC提交的年度10-K监管文件，该公司已经与SEC执法人员达成原则协议，摩根士丹利不会承认或者会否认有不法行为。