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债券 | 2014年 2月 26日 星期三 07:10 BJT

美国个股：摩根士丹利与SEC达成2.75亿美元初步和解协议--文件

路透纽约2月25日 - 摩根士丹利 周二表示，已经与美国证券交易委员会(SEC)达成初步协议，拟支付2.75亿美元了结SEC关于次级抵押贷款债务交易的调查。

据摩根士丹利向SEC提交的年度10-K监管文件，该公司已经与SEC执法人员达成原则协议，摩根士丹利不会承认或者会否认有不法行为。

摩根士丹利表示，这并不是最终协议，而且也不能保证将被接受。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)
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