美国经济：美联储理事塔鲁洛称，或许需要货币政策来对抗资产泡沫

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 塔鲁洛认为某些方面风险在上升
* 目前无须调整货币政策
* 需要更好的框架来权衡经济和金融风险
路透阿林顿2月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二表示，美联储不应排除通过货币政策应对资产价格泡沫，资产价格泡沫可能威胁金融稳定。
在美联储负责金融监管的塔鲁洛表示，只靠监管工具可能不足以防止损害经济的泡沫形成。
“在评估金融稳定事项和货币政策关系时...不能排除通过货币政策行动来应对广泛且持续的系统性风险上升，”塔鲁洛对全美商业经济协会(NABE)表示。塔鲁洛拥有永久投票权，但很少公开谈论货币政策。
美联储近零利率政策已持续五年多，并购买了数万亿美元的资产，外界因此担心美联储可能需要收紧政策，来实现防止出现资产泡沫的经济目标。
塔鲁洛称，尽管投资者在高收益企业债和杠杆贷款方面冒险增加，但目前无须改变货币政策。
但他敦促美联储在风险变得愈发紧迫之前建立一个更好的框架，以判断提高金融稳定和减少经济活动之间的取舍。
他指出，雷曼兄弟倒闭五年后，监管机构需要付出更多努力来确保美国最大的银行是安全的，确保纳税人无须负担巨额救助。
他说，美联储在密切关注宽松货币政策带来的风险，尤其是考虑到即便决策者开始加息后，利率也有可能在一段时间内维持在低位。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选