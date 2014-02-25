美国经济：美联储理事塔鲁洛称，或许需要货币政策来对抗资产泡沫

* 塔鲁洛认为某些方面风险在上升

* 目前无须调整货币政策

* 需要更好的框架来权衡经济和金融风险

路透阿林顿2月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二表示，美联储不应排除通过货币政策应对资产价格泡沫，资产价格泡沫可能威胁金融稳定。

在美联储负责金融监管的塔鲁洛表示，只靠监管工具可能不足以防止损害经济的泡沫形成。

“在评估金融稳定事项和货币政策关系时...不能排除通过货币政策行动来应对广泛且持续的系统性风险上升，”塔鲁洛对全美商业经济协会(NABE)表示。塔鲁洛拥有永久投票权，但很少公开谈论货币政策。

美联储近零利率政策已持续五年多，并购买了数万亿美元的资产，外界因此担心美联储可能需要收紧政策，来实现防止出现资产泡沫的经济目标。

塔鲁洛称，尽管投资者在高收益企业债和杠杆贷款方面冒险增加，但目前无须改变货币政策。

但他敦促美联储在风险变得愈发紧迫之前建立一个更好的框架，以判断提高金融稳定和减少经济活动之间的取舍。

他指出，雷曼兄弟倒闭五年后，监管机构需要付出更多努力来确保美国最大的银行是安全的，确保纳税人无须负担巨额救助。