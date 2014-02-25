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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 07:13 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月26日至3月5日

汤森路透2月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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2月26日 Q4 2014 Autodesk, Inc. 0.34 18 0.53

2月26日 BMO Q4 2013 AES Corp. 0.29 6 0.32

2月26日 BMO Q4 2013 Chesapeake Energy 0.41 31 0.26

2月26日 BMO Q4 2013 Centerpoint Energy Inc 0.28 10 0.28

2月26日 BMO Q4 2013 Cablevision Systems Corp. 0.08 21 -0.32

2月26日 BMO Q4 2013 Dollar Tree Inc 1.05 23 1.01

2月26日 AMC Q4 2013 L Brands Inc 1.61 32 1.76

2月26日 BMO Q4 2013 Lowe`s Companies 0.31 26 0.26

2月26日 AMC Q4 2013 Transocean Ltd. 0.73 33 0.91

2月26日 AMC Q4 2013 Integrys Energy Group 0.94 6 0.89

2月26日 BMO Q4 2013 Target Corp. 0.79 18 1.47

2月26日 BMO Q4 2014 The TJX Companies, Inc. 0.83 29 0.82

2月27日 Q4 2014 百思买(Best Buy) 1.01 24 1.64

2月27日 AMC Q4 2014 Salesforce.com, Inc. 0.06 39 0.13

2月27日 21:00 Q4 2013 Gap Inc. 0.66 31 0.73

2月27日 BMO Q4 2013 Kohl's Corp. 1.54 23 1.66

2月27日 AMC Q4 2013 Monster Beverage Corp 0.46 10 0.39

2月27日 BMO Q4 2013 Mylan Inc. 0.75 17 0.65

2月27日 12:00 Q2 2014 Pall Corp. 0.80 12 0.73

2月27日 BMO Q4 2013 Rowan Companies plc 0.41 36 0.44

2月27日 AMC Q4 2013 Ross Stores, Inc. 1.02 30 1.07

2月27日 14:00 Q4 2013 Sempra Energy 0.98 13 1.08

2月27日 AMC Q4 2013 Southwestern Energy 0.53 38 0.44

2月27日 BMO Q4 2013 WPX Energy Inc -0.36 10 -0.20

2月28日 BMO Q4 2013 Iron Mountain Incorporated 0.22 10 0.20

2月28日 BMO Q4 2013 NRG Energy, Inc. 0.21 4 -0.14

2月28日 BMO Q4 2013 Progressive Corp 0.45 19 0.34

2月28日 BMO Q4 2013 Pepco Holdings, Inc. 0.21 10 0.19

3月 4日 BMO Q2 2014 AutoZone Inc. 5.54 20 4.78

3月 5日 13:00 Q3 2014 Brown-Forman Corp. -- -- --

3月 5日 BMO Q4 2013 PetSmart 1.21 26 1.24

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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