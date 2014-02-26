美国与加拿大经济指标预测--2月26日-3月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月26日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月21日当周 -- 380.9 再融资指数 -- 1,644.5 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 40.0 41.4 2月27日(四) -- 美国建筑许可年率(万户) 1月 -- 93.7 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字170 赤字154.7 1330 美国耐久财订单 1月 -1.5% -4.2% 扣除运输的耐久财订单 -0.3% -1.3% 扣除国防的耐久财订单 -1.2% -3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% -0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月22日当周 33.5 33.6 四周均值(万人) -- 33.85 续请失业金人数(万人) 2月15日当周 298.5 298.1 1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 5 2月28日(五) 1330 加拿大GDP(较前季) 第四季 -- +0.7% GDP环比年率 +2.5% +2.7% 加拿大GDP(较前月) 12月 -0.3% +0.2% 1330 美国实质国内生产总值(GDP) 第四季修正值 +2.5% +3.2% 最终销售 +2.5% +2.8% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 57.0 59.6 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 81.3 81.2 现况指数 94.0 94.0 预期指数 73.0 73.0 1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 92.4 成屋待完成销售指数(较前月) +2.0% -8.7% 1530 美国ECRI经济领先指标 2月21日当周 -- 132.2 3月3日当周 3月3日(一) 1300 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 1月 -- +1.1% 1300 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,530 1,524 1330 美国实质个人支出 1月 -- +0.2% 个人所得 +0.3% 持平 个人消费 +0.1% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) -- +1.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.4% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月终值 56.3 56.7 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 2月 -- 51.7 1500 美国建筑支出(较前月) 1月 -0.3% +0.1% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 52.0 51.3 美国ISM制造业投入物价分项指数 56.2 60.5 美国ISM制造业就业分项指数 52.0 52.3 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 51.2 3月4日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月1日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月1日当周 -- +2.9% 1445 美国纽约ISM企业活动指数 2月 -- 622.6 3月5日(三) -- 美联储发布褐皮书 1315 美国ADP就业报告(万人) 2月 增加15.3 增加17.5 1358 美国Markit服务业PMI 2月终值 -- 52.7 1400 加拿大央行利率 -- -- 1.00% 1500 美国ISM非制造业指数 2月 54.0 54.0 ISM非制造业企业活动指数 56.4 56.3 ISM非制造业雇佣指数 -- 56.4 ISM非制造业新订单指数 -- 50.9 ISM非制造业价格指数 -- 57.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 龚芳)