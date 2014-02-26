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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 08:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月26日-3月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
     
    2月24日当周
    GMT时间    经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值     
    
    2月26日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                         2月21日当周        --       380.9
              再融资指数                                                  --     1,644.5
    1500  美国新屋销售年率(万户)                              1月        40.0       41.4 
    
    2月27日(四)
     --   美国建筑许可年率(万户)                              1月         --        93.7
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                              第四季   赤字170   赤字154.7
    1330  美国耐久财订单                                      1月       -1.5%      -4.2%
              扣除运输的耐久财订单                                      -0.3%      -1.3%
              扣除国防的耐久财订单                                      -1.2%      -3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                -0.5%      -0.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 2月22日当周       33.5       33.6
              四周均值(万人)                                              --       33.85
              续请失业金人数(万人)                     2月15日当周      298.5      298.1 
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                              2月         --           5 
    
    2月28日(五)
    1330  加拿大GDP(较前季)                               第四季           --      +0.7%
                GDP环比年率                                             +2.5%      +2.7% 
          加拿大GDP(较前月)                                  12月       -0.3%      +0.2%
    1330  美国实质国内生产总值(GDP)                    第四季修正值     +2.5%      +3.2%
              最终销售                                                  +2.5%      +2.8%
              GDP隐性平减指数                                           +1.3%      +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +0.7%      +0.7%
              核心PCE物价指数                                           +1.1%      +1.1%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      2月         57.0       59.6
    1455  路透/密西根大学美国消费者信心指数               2月终值        81.3       81.2
                                   现况指数                              94.0       94.0
                                   预期指数                              73.0       73.0 
    1500  美国成屋待完成销售指数                             1月          --        92.4
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +2.0%      -8.7%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        2月21日当周         --       132.2
    
    3月3日当周
    
    3月3日(一)
    1300  美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值     1月         --       +1.1%
    1300  美国整体汽车销售年率(万辆)                          2月      1,530       1,524
    1330  美国实质个人支出                                    1月         --       +0.2%
              个人所得                                                  +0.3%       持平
              个人消费                                                  +0.1%      +0.4%
              个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                           --       +0.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期)                       --       +1.1%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%      +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.2%
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   1月         --       +0.7%
                                  (较上年同期)                            --       +1.4%
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             2月终值        56.3       56.7
    1430  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                      2月         --        51.7
    1500  美国建筑支出(较前月)                                1月       -0.3%      +0.1%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                     2月        52.0       51.3
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                  56.2       60.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                      52.0       52.3
          美国ISM制造业新订单分项指数                                     --        51.2
    
    3月4日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              3月1日当周         --       -0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月1日当周         --       +2.9%
    1445  美国纽约ISM企业活动指数                             2月         --       622.6
    
    3月5日(三)
     --   美联储发布褐皮书
    1315  美国ADP就业报告(万人)                               2月    增加15.3   增加17.5
    1358  美国Markit服务业PMI                             2月终值         --        52.7
    1400  加拿大央行利率                                      --          --       1.00% 
    1500  美国ISM非制造业指数                                 2月        54.0       54.0
              ISM非制造业企业活动指数                                    56.4       56.3
              ISM非制造业雇佣指数                                         --        56.4
              ISM非制造业新订单指数                                       --        50.9
              ISM非制造业价格指数                                         --        57.1 
    (完)

        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 朱晓军；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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