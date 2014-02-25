欧元区经济：通胀或将维持低位直至2016年--ECB管委诺沃特尼

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
欧央行下次政策会议将在3月6日召开，管委会将得到该行内部的最新预估数据，预测期将首次延长至2016年。
周二欧盟执委会公布预估称，预计欧元区今年通胀率仅为1.0%，2015年为1.3%。
当被问及欧央行可能支持采取哪些举措来避免通缩以及是否可能采行负利率时，他表示，”在下周欧央行召开会议时，我们将讨论这些举措。我认为对于各项举措可能产生的影响必须实事求是。由于心理原因，我对负利率持怀疑态度。“
他指出，银行存放于欧洲央行的短期存款利率已经降到零。”即便是负利率，水准也不能太高，或许10个基点，那他们也不会改变行为模式。因此负利率将是一种保险费。“
他说可能促进放贷的一个举措是接受资产支持证券作为抵押。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选