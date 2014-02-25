欧元区经济：通胀或将维持低位直至2016年--ECB管委诺沃特尼

欧央行下次政策会议将在3月6日召开，管委会将得到该行内部的最新预估数据，预测期将首次延长至2016年。

周二欧盟执委会公布预估称，预计欧元区今年通胀率仅为1.0%，2015年为1.3%。

当被问及欧央行可能支持采取哪些举措来避免通缩以及是否可能采行负利率时，他表示，”在下周欧央行召开会议时，我们将讨论这些举措。我认为对于各项举措可能产生的影响必须实事求是。由于心理原因，我对负利率持怀疑态度。“

他指出，银行存放于欧洲央行的短期存款利率已经降到零。”即便是负利率，水准也不能太高，或许10个基点，那他们也不会改变行为模式。因此负利率将是一种保险费。“