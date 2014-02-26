欧洲经济指标预测--2月26日-3月5日****

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月26日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 1月 -- 1.81 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 8.2 8.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.8% 2月27日(四) 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.9% 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -0.2% 持平 (较上年同期) -2.4% -2.3% 0745 法国消费者信心指数 2月 86 86 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 419.6 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少2.8 未经季节调整失业人数(万人) 320 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 292.7 0900 意大利企业信心指数 2月 98 97.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -2.1% -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.3% 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.20 0.19 经济景气指数 100.9 100.9 工业景气指数 负4.0 负3.9 服务业景气指数 2.5 2.3 消费者信心指数 负12.7 负11.7 消费者通胀预期指数 -- 15.1 销售物价预期指数 -- 2.2 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +1.1% +1.2% (较前月) +0.7% -0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.6% -0.6% (较上年同期) +1.3% +1.3% 2月28日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 负7 负7 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +8.9% +8.8% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +1.0% -2.5% (较上年同期) -1.2% -2.4% 0745 法国消费者支出 1月 +0.2% -0.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 1月 -- +0.2% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 2.00 1.98 0900 意大利失业率 1月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 2月初值 +0.7% +0.8% 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -- +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较前月) 2月初值 -0.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1000 欧元区失业率 1月 12.0% 12.0% 3月3日当周 3月3-7日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +7.3% 3月3日(一) 0830 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.1 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 -- 53.1 0848 法国Markit制造业PMI 2月 -- 48.5 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 2月 -- 54.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 -- 53.0 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 56.7 3月4日-7日 0700 德国趸售物价(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.8% 3月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 64.6 1000 欧元区PPI(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.8% 3月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 -- 49.4 0848 法国Markit服务业PMI 2月 -- 46.9 法国Markit综合PMI -- 47.6 0853 德国Markit服务业PMI 2月 -- 55.4 德国Markit综合PMI -- 56.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 -- 51.7 欧元区Markit综合PMI -- 52.7 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 58.3 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -1.6% (较上年同期) -- -1.0%(完)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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