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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 08:06 BJT

****欧洲经济指标预测--2月26日-3月5日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值     
    2月26日(三)
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       1月            --      1.81
    0700  德国GfK消费者信心指数                           3月           8.2       8.2
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          1月            --      持平
                       (较上年同期)                                      --      +1.3%
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季修正值     +0.7%    +0.7%
                                (较上年同期)                            +2.8%    +2.8% 
    
    2月27日(四)
    0645  瑞士GDP(较上季)                               第四季        +0.4%      +0.5%
             (较上年同期)                                             +2.0%      +1.9%
    0700  德国进口物价(较前月)                             1月        -0.2%       持平
                      (较上年同期)                                    -2.4%      -2.3%
    0745  法国消费者信心指数                               2月           86         86
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                          第四季          --       419.6
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 2月      减少1.0    减少2.8
                 未经季节调整失业人数(万人)                             320        310
                 经季节调整失业率                                      6.8%       6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                                --      292.7
    0900  意大利企业信心指数                               2月           98       97.7  
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                       1月        +1.1%      +1.0%
                  民间贷款                                            -2.1%      -2.3%
                  M3三个月移动平均年增长率                               --      +1.3%
    1000  欧元区企业景气指数                              2月          0.20       0.19
                  经济景气指数                                        100.9      100.9
                  工业景气指数                                        负4.0      负3.9
                  服务业景气指数                                        2.5        2.3
                  消费者信心指数                                     负12.7     负11.7
                  消费者通胀预期指数                                     --       15.1
                  销售物价预期指数                                       --        2.2
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     2月初值        +1.1%      +1.2%
                                        (较前月)                      +0.7%      -0.7%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                      +0.6%      -0.6%
                                        (较上年同期)                  +1.3%      +1.3%　    
    
    2月28日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                           2月            负7        负7
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                  2月          +0.6%      +0.7%
                               (较上年同期)                            +8.9%      +8.8%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                        1月          +1.0%      -2.5%
                      (较上年同期)                                     -1.2%      -2.4%
    0745  法国消费者支出                                  1月          +0.2%     -0.1%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 1月            --      +0.2%
    0800  瑞士KOF领先指标                                 2月           2.00      1.98
    0900  意大利失业率                                    1月          12.7%     12.7%
    1000  欧元区通胀率                                 2月初值         +0.7%     +0.8%
    1000  意大利CPI(较前月)                            2月初值           --      +0.2%
                    (较上年同期)                                       +0.7%     +0.7%
          意大利HICP(较前月)                           2月初值         -0.1%     -2.1%
                    (较上年同期)                                       +0.6%     +0.6%
    1000  欧元区失业率                                    1月          12.0%     12.0% 
    
    
    3月3日当周
    3月3-7日
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                     2月           --      +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --      +7.3%  
    
    3月3日(一)
    0830  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                  2月           --       56.1
    0843  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     2月           --       53.1
    0848  法国Markit制造业PMI                             2月           --       48.5
    0853  德国Markit/BME 制造业PMI                        2月           --       54.7 
    0858  欧元区Markit制造业PMI                           2月           --       53.0
    0928  英国Markit/CIPS制造业PMI                        2月           --       56.7
    
    3月4日-7日
    0700  德国趸售物价(较前月)                            1月           --      +0.4%
                    (较上年同期)                                        --      -1.8%
    
    3月4日(二)
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        2月           --       64.6
    1000  欧元区PPI(较前月)                               1月           --      +0.2%
                   (较上年同期)                                         --      -0.8%
    
    3月5日(三)
    0843  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     2月           --       49.4 
    0848  法国Markit服务业PMI                             2月           --       46.9
          法国Markit综合PMI                                             --       47.6
    0853  德国Markit服务业PMI                             2月           --       55.4
          德国Markit综合PMI                                             --       56.1
    0858  欧元区Markit服务业PMI                           2月           --       51.7
          欧元区Markit综合PMI                                           --       52.7
    0928  英国Markit/CIPS服务业PMI                        2月           --       58.3
    1000  欧元区GDP(较前季)                            第四季修正值     --      +0.3%
                   (较上年同期)                                         --      +0.5%
    1000  欧元区零售销售(较前月)                          1月           --      -1.6%
                        (较上年同期)                                    --      -1.0%(完)
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